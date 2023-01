Stand: 10.01.2023 19:30 Uhr Verleihung des Hamburger Bürgerpreises im Rathaus

Im Rathaus ist am Dienstagabend der Hamburger Bürgerpreis verliehen worden. Mit dem von der CDU gestifteten Preis werden Hamburgerinnen und Hamburger für ihr gesellschaftliches und soziales Engagement geehrt. In diesem Jahr wurden die Anstrengungen aller Pflegekräfte während der Pandemie gewürdigt werden. Stellvertretend nahmen Vertreterinnen des Berufsverbands für Pflegeberufe den Preis entgegen. Der Anerkennungspreis ging an den Schulleiter der Schule Alter Teichweg, Björn Lengwenus, für seine YouTube-Show "Dulsberg Late Night" während des Lockdowns. Hanseatic Help erhielt den dritten Bürgerpreis für ihre umfangreiche Ukraine-Hilfe.

