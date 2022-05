Stand: 11.05.2022 14:40 Uhr Verlängerung der U4: Tunnelbau geht in nächste Phase

Die Bauarbeiten für die Verlängerung der U-Bahn-Linie 4 im Hamburger Stadtteil Horn sind in die nächste Phase gegangen. Wie die Hochbahn am Mittwoch mitteilte, wurde der erste Abschnitt des neuen Bahnsteigs an der Haltestelle Horner Rennbahn im Rohbau fertiggestellt. Die neue U-Bahn-Linie führe auf die Horner Geest. Dort leben rund 13.000 Menschen, die so an das Hamburger Schnellbahnnetz angebunden werden. | Sendedatum NDR 90: 11.05.2022 14:00