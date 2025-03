Stand: 01.03.2025 12:58 Uhr Verkehrsunfall in Wandsbek: Zwei Fahrzeuge zusammengestoßen

Bei einem Verkehrsunfall in Wandsbek sind am Freitagabend vier Menschen leicht verletzt worden. Laut Hamburger Polizei stießen auf einer Kreuzung zwei Fahrzeuge aus noch ungeklärter Ursache zusammen. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten am Unfallort.

