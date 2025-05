Stand: 18.05.2025 08:04 Uhr Verkehrsunfall auf Kreuzung in Eppendorf

Auf einer zentralen Kreuzung in Eppendorf hat es am Sonnabendnachmittag einen schweren Unfall gegeben. Ein BMW-Fahrer war offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit in die Kreuzung Tarpenbekstraße / Lokstedter Weg gefahren. Dort stieß er nach Angaben der Hamburger Polizei mit einem Kleinwagen zusammen. In dem VW saß eine Familie mit drei Kindern. Insgesamt mussten drei Personen ins Krankenhaus gebracht werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.05.2025 | 08:00 Uhr