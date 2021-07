Verkehrssenator: Staus in Hamburg nehmen wieder ab Stand: 29.07.2021 06:40 Uhr Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) sieht eine Entspannung der aktuellen Staulage. Das sagte er im Gespräch mit NDR 90,3. Gleichzeitig wies der Senator Kritik zurück, die Sanierung der A255 an den Elbbrücken sei nicht mit anderen Baustellen koordiniert.

Tjarks steht unter Beschuss - von genervten Autofahrerinnen und Autofahrerern sowie der Hafenwirtschaft, die einen Brandbrief schickte und sich über den Dauerstau in Hamburgs Süden beschwerte. Doch er meint, seit Montag seien die ersten Rampen zur A255 fertig, der Stau gehe zurück.

Senator: Infrastruktur lange vernachlässigt

Das Problem sei Hamburgs vernachlässigte Infrastruktur, die jetzt an allen Ecken und Ende kaputt gehe - zum Beispiel vor den Elbbrücken: "Der Asphalt war so kaputt, dass wir in große Risiken gelaufen sind. Das kennt jeder Autofahrer und jede Autofahrerin: In dem Moment, wo man auf die Brücke zufährt, hat die Straße immer so einen Hubbel gemacht." Auf die Frage, warum teils nur eine von vier Spuren frei war, sagte der Verkehrssenator, das liege am Gussasphalt, der ohne Naht auf die Autobahn müsse. Zudem wolle man alles in den Sommerferien schaffen.

AUDIO: Senator Tjarks weist Kritik wegen Staus zurück (1 Min) Senator Tjarks weist Kritik wegen Staus zurück (1 Min)

Trotz Stau - alles koordiniert?

Tjarks äußerte sich im Interview auch zu dem Vorwurf, die Baustellen der A1, A7 und B75 seien nicht koordiniert. Dies treffe nicht zu: "Diese Maßnahmen sind, auch wenn man da im Stau steht - und ich kann das sehr gut nachvollziehen, denn ich ärgere mich dort auch im Stau - sehr koordiniert und sie sind aufeinander abgestimmt." Die A255 muss nämlich fertig sein - vor der nächsten Baustelle. Vier Jahre lang wird dann die Freihafenelbbrücke gesperrt. Auch sie sei ein Sanierungsfall.

