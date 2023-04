Stand: 12.04.2023 15:38 Uhr Verkehrskontrolle in Hamburg: Hunderte zu schnell unterwegs

Bei einer groß angelegten Verkehrskontrolle hat die Hamburger Polizei am Dienstag zahlreiche Verstöße registriert. Rund 2.500 Fahrzeuge waren schneller als erlaubt unterwegs. Ein Autofahrer fuhr mit 117 Kilometern pro Stunde, wo nur Tempo 60 erlaubt war. 38 Fahrerinnen und Fahrer hatten ein Handy in der Hand, während sie am Steuer saßen.

