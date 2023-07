Stand: 03.07.2023 19:24 Uhr Verkehrskontrolle: Polizei findet Falschgeld bei 19-Jährigem

Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle einen mutmaßlichen Geldfälscher gefasst. Der 19-Jährige war am Wochenende einer Streife in Billstedt wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Wegen des Verdachts einer Alkoholfahrt sollte ihm Blut abgenommen werden. Dabei fanden die Beamten und Beamtinnen 17.000 Euro in 200-Euro-Scheinen, die offenbar gefälscht waren. Außerdem entdeckte die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung Gefäße mit 40 Milliliter Testosteron. Gegen den Mann läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 03.07.2023 | 19:30 Uhr