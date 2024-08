Stand: 12.08.2024 10:53 Uhr Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein spenden ausgemusterte Busse

Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) wollen rund 50 ausgemusterte Linienbusse an Feuerwehren und Hilfsorganisationen übergeben. Gut die Hälfte der Busse geht an die Ukraine. Die übrigen Busse werden an regionale Feuerwehren für Übungszwecke gespendet, teilten die VHH mit.

