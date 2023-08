Verkehrsbehörde lehnt Straßenmusik in Hamburgs Bahnhöfen ab Stand: 24.08.2023 07:07 Uhr Straßenmusik und Bands in den U- und S-Bahnhöfen der Hamburger Innenstadt: Aus dieser Idee wird nichts. Die Verkehrsbehörde hat jetzt einen entsprechenden Antrag der Bezirksversammlung Mitte abgelehnt.

Was in Städten wie Berlin, London oder New York funktioniert, wird es in Hamburg also wohl erst einmal nicht geben. "Dem konkreten Antrag zur befristeten Genehmigung von Musikgruppen in Haltestellen kann nicht stattgegeben werden", heißt es auf Nachfrage von NDR 90,3 aus der Verkehrsbehörde. Die Entscheidung sei nach Rücksprache mit den Verkehrsunternehmen gefallen, also der Hochbahn, dem Hamburger Verkehrsverbund (HVV) und der Deutschen Bahn. Der Grund sind Sicherheitsbedenken.

Flucht- und Rettungswege sollen frei bleiben

Gerade in den vorgeschlagenen Innenstadt-Haltestellen wie beispielsweise Landungsbrücken, Jungfernstieg oder Rathausmarkt seien besonders viele Fahrgäste unterwegs, sagte eine Sprecherin der Hamburger Hochbahn. Würde es durch Musik in den Haltestellen zu zusätzlichen Menschenansammlungen kommen, könnten Flucht- und Rettungswege verstellt werden. Auch befürchte man Nachahmer und Nachahmerinnen und mögliche Diskussionen darüber, wo Auftritte erlaubt sind und wo nicht.

"In anderen Städten ist es doch auch möglich"

Die Bezirkspolitiker und -politikerinnen von SPD, CDU und FDP, auf die die Initiative zurückgeht, haben noch keine offizielle Rückmeldung bekommen. Einer der Initiatoren, Jimmy Blum von der FDP, ist verwundert und empört. Er fragt sich, warum in Hamburg nicht möglich sein soll, was anderswo längst gemacht werde.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.08.2023 | 07:00 Uhr