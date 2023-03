Stand: 09.03.2023 16:32 Uhr Verkehrsbehörde: Vorerst keine neuen Bewohnerparkzonen

Hamburgs Verkehrsbehörde verzichtet nach der Kritik der Handelskammer am Anwohnerparken vorerst auf die Ausweisung weiterer Bewohnerparkgebiete. "Wir wollen Hamburg mobil halten, dazu gehört selbstverständlich auch ein funktionierender Wirtschaftsverkehr", sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) am Donnerstag. Man müsse den Interessen der Unternehmen ebenso gerecht werden wie den Herausforderungen des knappen öffentlichen Raumes und des Klimawandels. Er werde die Beteiligten dafür zu Gesprächen einladen, kündigte Tjarks an. Um den Ergebnissen der Gespräche nicht vorzugreifen würden neue Bewohnerparkgebiete vorerst zurückgestellt.

