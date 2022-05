Stand: 21.05.2022 20:34 Uhr Verkehr der U1 und U3 in Eppendorf kurzzeitig unterbrochen

Wegen eines Feuerwehreinsatzes an der Haltestelle Kellinghusenstraße sind die U-Bahnlinien 1 und 3 am Samstagabend für rund eineinhalb Stunden unterbrochen worden. Grund hierfür war ein Feuer an einem Holzweg, wie ein Sprecher der Hamburger Hochbahn sagte. Betroffen war der Bahnverkehr der Linie U1 zwischen Lattenkamp und Klosterstern. Auch auf der Linie U3 fuhren zwischen Saarlandstraße und Schlump keine Züge. Stattdessen war ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen eingerichtet. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 21.05.2022 19:30

