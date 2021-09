Hamburg: Verkaufsoffener Sonntag mit kostenlosen Bus- und Bahnfahrten

Verkaufsoffener Sonntag mit kostenlosen Bus- und Bahnfahrten Stand: 04.09.2021 17:25 Uhr In Hamburg haben an diesem Sonntag viele Läden geöffnet. Zusätzlich lockt ein HVV-Angebot: Busse und Bahnen sind für einen Tag im Großraum Hamburg gratis.

Es ist der erste verkaufsoffene Sonntag ohne Corona-Kontaktnachverfolgung. In vielen Hamburger Stadtteilen kann man von 13 bis 18 Uhr auf Einkaufsbummel gehen.

Rahmenprogramm beim Shoppen

In der Innenstadt wird als Rahmenprogramm ein Ausblick auf das Filmfest Hamburg gegeben, das am 30. September startet. So gibt es in der Europa Passage Filmtrailer, Live-Filmmusik und Kinosessel. In der Hafencity auf dem Überseeboulevard sollen 60 bis 80 Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeiten zeigen. In der Harburger City soll ein Herbstfest locken und auf dem Tibarg in Niendorf unter anderem ein Erlebnisgarten blühen. In Altona kann man außerdem Veranstaltungen der altonale besuchen.

HVV bietet Freifahrten an

Für die Anreise empfehlen sich nicht nur wegen der Staus durch die A7-Sperrung die öffentlichen Verkehrsmittel: Der HVV lässt Fahrgäste seine Bussen und Bahnen an diesem Sonntag kostenlos nutzen. Die Freifahrt gilt für die Ringe A bis F und damit nicht nur in Hamburg, sondern auch auch in den Kreisen und Landkreisen Pinneberg, Segeberg, Stormarn, Herzogtum Lauenburg, Lüneburg, Harburg und Stade sowie in Teilen der Landkreise Lüchow-Dannenberg, Uelzen, Heidekreis, Rotenburg (Wümme) und Cuxhaven.

Doch Vorsicht: Wegen des Bahnstreiks fallen bei der Hamburger S-Bahn die Linien S31, S2 und S11 aus. Die Linien S1, S21 und S3 verkehren im 20-Minuten-Takt. Und die U-Bahnlinie 1 ist zwischen Ochsenzoll und Fuhlsbüttel Nord wegen Gleisbauarbeiten bis zum Betriebsschluss am Sonntag gesperrt. Ein Ersatzverkehr ist eingerichtet.

HVV bietet drei weitere Termine an

Hintergrund für die kostenlose Nutzung von Bussen und Bahnen ist das Versprechen des HVV, die Mehrwertsteuersenkung aus dem vergangenen Jahr vollständig an die Kundinnen und Kunden weiterzugeben. Es folgen drei weitere Termine: An den Sonnabenden 11., 18. und 25. September kann man ebenfalls kostenlos Busse und Bahnen nutzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.09.2021 | 08:00 Uhr