Verkaufsoffener Sonntag in Hamburg mit zahlreichen Impfangeboten

Stand: 08.01.2022 07:30 Uhr

In Hamburg startet am Sonntag der erste von vier verkaufsoffenen Sonntagen des Jahres 2022. Das Motto ist "Sport und Gesundheit". In der City und in mehreren Stadtteilen gibt es dazu Events und auch Impfangebote.