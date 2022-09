Verkaufsoffener Sonntag in Hamburg mit vielen Aktionen Stand: 24.09.2022 14:50 Uhr In Hamburg startet morgen der dritte von vier verkaufsoffenen Sonntagen des Jahres 2022. Im Mittelpunkt diesmal: "Kinder, Jugend und Familie". Viele Geschäfte machen mit und nebenbei gibt es einiges zu erleben.

Wer in der Innenstadt bummelt, wird vor allem Feuerwehrautos sehen. 100 davon, historische und ganz moderne, stehen dann im Bereich Jungfernstieg. Hintergrund ist das 150. Jubiläum der Hamburger Feuerwehr. Um 15 Uhr soll dann ein langer roter Feuerwehr-Korso über den Glockengießerwall und die Mönckebergstraße ziehen.

Weltrekordversuch auf dem Laufband

Vor der Europa Passage versucht ein Berufsfeuerwehrmann, einen Weltrekordversuch zu knacken. Er muss länger als 41 Stunden mit voller Ausrüstung auf einem Laufband durchhalten und will damit Spenden für Kinder sammeln.

In allen Bezirken gibt es Aktionen

Auch in den anderen sechs Hamburger Bezirken sind verschiedene Aktionen geplant. Auf dem Tibarg in Niendorf ist zum Beispiel Bauernmarkt und Weinfest. Und in Wandsbek steigt ein Oktoberfest. Eine komplette Liste aller Veranstaltungen gibt es auf der Internetseite hamburg.de/verkaufsoffener-sonntag.

Die Kauflaune sei momentan gut, sagte Brigitte Engler vom City Management. Viele kämen aus ganz Norddeutschland nach Hamburg. Ein weiterer verkaufsoffener Sonntag ist für den 6. November geplant.

