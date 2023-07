Verkaufsoffener Sonntag in Hamburg: Viele Läden geöffnet Stand: 01.07.2023 08:07 Uhr In Hamburg gibt es den zweiten verkaufsoffenen Sonntag dieses Jahres. Viele Geschäfte in der Innenstadt und in den Stadtteilen sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Der verkaufsoffene Sonntag steht unter dem Motto "Inklusion und Integration". In der Innenstadt gibt es viel Live-Musik, die Bäume sind zum Beispiel am Ballindamm mit Lampions geschmückt. "Es ist ideales Wetter, um mit der Familie und Freunden bummeln zu gehen", sagte Brigitte Engler vom Citymanagement Hamburg. Sie erwartet zwischen 330.000 und 350.000 Menschen.

Live-Musik und Inklusives Tischkicken

Zu den Höhepunkten des Begleitprogramms gehören laut Citymanagement Auftritte von Sängerin Kat Wulff im Hanseviertel und den "Hamburg Caledonian Pipes & Drums" in der Spitalerstraße. In der Europa Passage kann man bei musikalischer DJ-Begleitung das inklusive Tischkicker-Team St. Pauli erleben.

Neben Geschäften in der City sind auch zahlreiche Läden in Altona, Bergedorf, Moorfleet, Eimsbüttel, der Hafencity geöffnet. Außerdem kann man in folgenden Einkaufscentern shoppen: Alstertal Einkaufszentrum, Billstedt Center, City Center Bergedorf, Elbe Einkaufszentrum, Europa Passage, Einkaufstreffpunkt Farmsen, Hamburger Meile, Harburg Arcaden, Mercado Einkaufszentrum, Phoenix Center, Tibarg Center und Quarree Wandsbek.

Vier verkaufsoffene Sonntage pro Jahr in Hamburg

In Hamburg kann man an insgesamt vier Sonntagen im Jahr einkaufen - der Sommer-Termin ist in der Regel weniger stark besucht als die anderen drei. Am 24. September 2023 gibt es den nächsten verkaufsoffenen Sonntag, dann lautet das Motto "Kinder, Jugend und Familie".

