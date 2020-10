Verkaufsoffener Sonntag in Hamburg Stand: 24.10.2020 16:59 Uhr In Hamburg haben am Sonntag ab 13 Uhr viele Geschäfte geöffnet. Der Handel holt den verkaufsoffenen Sonntag nach, der im April wegen des Corona-Lockdowns ausgefallen war.

Dieser verkaufsoffenen Sonntag ist ein Tag, für den der Einzelhandel lange gekämpft hat. Noch lieber wären den Unternehmen gewesen, sie hätten ausnahmsweise einen Sonntag in der Adventszeit öffnen dürfen. Letztendlich könne aber "jeder Verkaufstag mehr zum Überleben helfen", wie City-Managerin Brigitte Engler sagte.

Nächster verkaufsoffener Sonntag am 8. November

Vor der Corona-Pandemie wurde an verkaufsoffenen Sonntagen in der Hamburger Innenstadt den Angaben zufolge immer rund fünf Millionen Euro Umsatz erzielt. Eine Vorhersage, wie es an diesem Sonntag und bei der nächsten Sonntagsöffnung am 8. November laufen könnte, wagte Engler allerdings nicht. Das lasse man auf sich zukommen. Neben der Innenstadt haben am Sonntag auch viele Geschäfte und Einkaufszentren in allen Hamburger Stadtteilen bis 18 Uhr geöffnet. Eine detaillierte Übersicht gibt es auf der Internetseite hamburg.de.

Corona dämpft Kauflaune der Deutschen

Den Käuferinnen und Käufern geht wegen der Corona-Krise unterdessen der Optimismus verloren. Zu diesem Ergebnis kommen die Marktforscher von GfK in ihrem aktuellen Konsumklimaindex. Viele Beschäftigte sind weiter verunsichert und planen deshalb, weniger Geld auszugeben.

