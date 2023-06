Stand: 30.06.2023 14:32 Uhr Verkaufsoffener Sonntag: Viele Läden in Hamburg geöffnet

In Hamburg sind die Geschäfte am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. In der Innenstadt gibt es viel Live-Musik, die Bäume sind mit Lampions geschmückt. Neben Geschäften in der City sind auch zahlreiche Läden in Altona, Bergedorf, Moorfleet, Eimsbüttel, der Hafencity und in vielen Einkaufscentern geöffnet.

