Verkaufsoffener Sonntag: Viele Geschäfte in Hamburg geöffnet Stand: 22.09.2023 10:59 Uhr Am Sonntag gibt es den dritten verkaufsoffenen Sonntag dieses Jahres in Hamburg. In der Innenstadt und in den Stadtteilen sind zahlreiche Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Hamburgerinnen und Hamburger sowie Touristinnen und Touristen können durch die Geschäfte bummeln, Herbsttrends entdecken sowie Veranstaltungen rund um das Thema "Kinder, Jugend und Familie" erleben.

Geschäfte in der City und in den Bezirken geöffnet

In der Innenstadt beteiligen sich wie immer sehr viele Geschäfte. Aber auch in den Bezirken ist viel los. Zum Beispiel in Eimsbüttel rund um die Osterstraße oder in Altona im Bereich Ottensen. Auch viele Einkaufszentren machen mit. Eine detaillierte Auflistung aller Angebote bietet die Internetseite www.hamburg.de/verkaufsoffener-sonntag.

Beim bislang letzten verkaufsoffenen Sonntag Anfang Juli dieses Jahres schätzte das City-Management Hamburg, dass etwa 350.000 Besucherinnen und Besuchern das Angebot genutzt haben.

Vier verkaufsoffene Sonntage pro Jahr in Hamburg

In Hamburg kann man an insgesamt vier Sonntagen im Jahr einkaufen. Der letzte verkaufsoffene Sonntag dieses Jahres steht am 5. November an. Dann geht es bei den begleitenden Veranstaltungen um das Thema "Kultur".

Schlagwörter zu diesem Artikel Einzelhandel