Verkaufsoffener Sonntag: Geschäfte in Hamburg gut besucht Stand: 03.04.2022 18:07 Uhr Am verkaufsoffenen Sonntag sind die Menschen in Hamburg zu Tausenden in die Geschäfte geströmt. Die Innenstadt sei voll gewesen, sagte die Geschäftsführerin des City-Managements, Brigitte Engler.

Es habe gute Stimmung geherrscht. Auch in anderen Stadtteilen wie etwa in Bergedorf waren die Geschäfte den Angaben zufolge gut besucht.

Kauflust etwas gedämpft

Die Kauflust sei allerdings gedämpft, weil die Menschen auf ihr Geld schauen müssten, erklärte Engler im Gespräch mit NDR 90,3. Hintergrund seien die steigenden Lebenshaltungskosten.

Zwei weitere Termine stehen fest

In vielen Hamburger Einkaufsmeilen und Shopping Centern gab es Aktionen rund um das Thema "Inklusion und Integration". Es war der zweite von vier verkaufsoffenen Sonntagen in diesem Jahr. Weitere verkaufsoffene Sonntage sind am 25. September und am 6. November geplant.

Weiterhin Maskenpflicht in Geschäften

In Hamburg müssen die Menschen beim Einkaufen anders als in den meisten anderen Bundesländern übrigens weiter eine Maske tragen. Seit Sonnabend ist die Hansestadt offiziell Corona-Hotspot und unterliegt damit strengeren Regeln als die meisten anderen Bundesländer. Nach der neuen Eindämmungsverordnung besteht etwa die FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen - und damit auch im Einzelhandel - bis Ende April fort.

