Stand: 15.02.2019 16:03 Uhr

Vergewaltigung bei Freigang: Elf Jahre Haft

Wegen besonders schwerer Vergewaltigung hat das Hamburger Landgericht einen Angeklagten zu elf Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Der 58-jährige hat im April vergangenen Jahres eine Prostituierte in St. Georg schwer misshandelt und missbraucht. Er hatte seit 1983 bereits neun andere Frauen überfallen und eine von ihnen getötet. Die Tat im vergangenen Jahr ereignete sich während eines Freigangs aus der Psychiatrie.

Videos 02:14 Hamburg Journal Triebtäter wegen Vergewaltigung vor Gericht Hamburg Journal Vor dem Hamburger Landgericht hat der Prozess gegen einen 57-Jährigen begonnen. Er soll eine Frau während seines Psychiatrie-Freigangs vergewaltigt haben. Video (02:14 min)

Taten mit sadistischen Zügen

Aufgrund einer psychischen Erkrankung ist der Mann seit Jahrzehnten in psychiatrischen Kliniken untergebracht statt im Gefängnis. Seine Taten hätten sadistische Züge getragen, sagte ein Gerichtssprecher. Der Mann habe eine Persönlichkeitsstörung.

Vorwurf: Vergewaltigung während des Freigangs

Seit 1995 lebt der Angeklagte in der Asklepios Klinik Nord in Ochsenzoll. Seit Dezember 2015 durfte er die Klinik stundenweise verlassen - zunächst in Begleitung, später alleine. An jenem Tag im April hatte er Freigang. Dabei soll er mit der 45-jährigen Prostituierten auf eine Baustelle in St. Georg gegangen sein. Aus Wut darüber, dass der vereinbarte Sex nicht klappte, soll er die Frau gefesselt, geknebelt, vergewaltigt und gequält haben. Anschließend warf er ihr laut Anklage einen Zehn-Euro-Schein hin und fuhr zurück in die Klinik. DNA-Spuren führten die Ermittler zu dem Mann.

Weitere Informationen Vergewaltigung: Prozess gegen Triebtäter Vor dem Hamburger Landgericht hat der Prozess gegen einen 57-Jährigen begonnen, der während seines Freigangs eine Frau vergewaltigt haben soll. Der Vorbestrafte lebt seit Jahren in Psychiatrien. (15.02.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.02.2019 | 16:03 Uhr