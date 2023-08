Stand: 14.08.2023 18:46 Uhr Vergabe öffentlicher Aufträge: DGB fordert Tariftreue als Voraussetzung

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) verlangt in Hamburg die Einhaltung der Tariftreue als Voraussetzung für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen in der Stadt. Aufträge dürften nur an Unternehmen gehen, in denen es anständige Lohn- und Arbeitsbedingungen gebe, erklärte die DGB-Vorsitzende Tanja Chawla. Im Haushaltsausschuss der Bürgerschaft soll am Dienstag über eine Änderung des Vergabegesetzes beraten werden. Erst ab einem Volumen von 100.000 Euro sollen künftig ökologische und soziale Auswahlkriterien herangezogen werden, so der Plan. In Berlin gelten diese Regeln bereits ab 10.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 14.08.2023 | 18:00 Uhr