Verfolgungsjagd mit der Hamburger Polizei endet auf Baum

Stand: 19.10.2023 15:23 Uhr

Zwei Männer haben sich am Donnerstagmorgen in einem Auto eine Verfolgungsfahrt mit der Hamburger Polizei geliefert. Die Flucht endete für die beiden 39 und 37 Jahre alten Männer in einem Baum.