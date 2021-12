Verfolgungsjagd in Bergedorf: Mann vor Gericht Stand: 14.12.2021 09:26 Uhr Selbst Warnschüsse hatten ihn zunächst nicht stoppen können: Ein 37 Jahre alter Mann hatte sich vor zwei Jahren offenbar unter Medikamenteneinfluss eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Ab Dienstag muss er sich dafür vor dem Amtsgericht Bergedorf verantworten.

Ihm werden unter anderem Nötigung und vorsätzliche Gefährdung des Straßenverkehrs vorgeworfen. Er soll sich im Oktober 2019 nach Einnahme von Schlaf- und Beruhigungsmitteln in ein Auto gesetzt und die Autobahn 25 in Bergedorf in Richtung Hamburg als "Geisterfahrer" befahren haben.

Polizeiblockade umkurvt

Andere Verkehrsteilnehmende konnten einen Zusammenstoß offenbar nur durch abruptes Bremsen oder Ausweichen verhindern. Der Angeklagte soll zwei als Blockade quergestellte Funkstreifenwagen umfahren und seine Flucht trotz mehrerer auf das Fahrzeug abgegebener Schüsse fortgesetzt haben. Er konnte anschließend erst nach Verlassen der Autobahn im Billwerder Ring gestoppt werden. An einem Funkstreifenwagen entstand ein Schaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Der Mann soll sich damals in einer psychischen Ausnahmesituation befunden haben.

