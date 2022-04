Stand: 08.04.2022 15:23 Uhr Verfassungsschutz warnt vor Demo von Maskengegnern

Der Verfassungsschutz warnt erneut vor einer Demonstration des Vereins United Movement for Equal Human Rights (UMEHR), die am Sonnabend in Hamburg stattfindet. Wer an der Versammlung teilnehme, marschiere Seite an Seite mit Extremisten, heißt es seitens des Landesamts für Verfassungsschutz. Der Verein UMEHR steht seit Ende Februar unter Beobachtung der Verfassungsschützer. Der Verein will wieder gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren. | Sendedatum NDR 90,3: 08.04.2022 15:00

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.04.2022 | 15:00 Uhr