Stand: 04.09.2022 12:03 Uhr Verfassungsschutz warnt vor Demo in der Innenstadt

Der Hamburger Verfassungsschutz warnt vor einer Demonstration in der Hamburger Innenstadt am Nachmittag. Dazu werden vor der Kunsthalle am Hauptbahnhof mehrere Hundert Menschen erwartet. Laut Verfassungsschutz würden Reichsbürger bei der Demo versuchen, die Energiekrise für ihre Zwecke zu nutzen. | Sendedatum NDR 90,3: 04.09.2022 12:00

