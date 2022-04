Stand: 13.04.2022 07:34 Uhr Verfassungsschutz warnt vor Cyber-Angriffen

Der Verfassungsschutz warnt vor möglichen russischen Cyber-Angriffen in Deutschland. Deshalb hat das Hamburger Landesamt unter anderem die Bürgerschaft über die Bedrohungslage informiert. Laut Sprecher Marco Haase könnten politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger und Mitarbeitende in der Verwaltung betroffen sein. Zu den Gefahren gehören demnach gefälschte E-Mails, mit denen versucht werde, an vertrauliche Daten zu kommen. | Sendedatum NDR 90,3: 13.04.2022 06:30

