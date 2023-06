Verfassungsschutz: Islamistische Szene wächst in Hamburg Stand: 05.06.2023 15:52 Uhr Hamburg will verstärkt gegen Islamismus im Netz vorgehen. Der Verfassungschutz hat dafür eine neue Spezialeinheit gegründet. Das berichtete Innensenator Andy Grote (SPD) am Montag bei der Präsentation des aktuellen Verfassungsschutzberichtes für Hamburg.

Laut dem Bericht des Verfassungsschutzes wurden in Hamburg 2022 1.755 Personen dem Islamismus zugeordnet, 1.450 davon gelten als gewaltorientiert, 490 davon waren Salafisten. Verfassungsschutz wirke, so der Innensenator. Der Beleg: In den vergangenen Monaten konnten in Hamburg mehrere Islamisten verhaftet werden, die Anschläge vorbereitet haben sollen. Um die Wirkung noch zu verstärken, wird eine neue Spezialeinheit die Aktivitäten radikaler Islamistinnen und Islamisten im Netz noch intensiver beobachten.

Grote bekräftigt Kritik am Islamischen Zentrum Hamburg

Das Islamische Zentrum Hamburg, das die Blaue Moschee betreibt, bezeichnete Grote wieder als Organ des Regimes im Iran - trotz einer Klage des IZH gegen solche Aussagen vor dem Verwaltungsgericht. Erst in der vergangenen Woche waren bei einer bundesweiten Razzia sieben mutmaßliche Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) festgenommen worden. In die Ermittlungen waren offenbar auch Erkenntnisse des Hamburger Verfassungsschutzes eingeflossen.

Gefahr durch Rechtsextremismus

Die größte Gefahr sieht der Innensenator aber im Rechtsextremismus: die Szene sei in Hamburg zwar schwach, ihre Reichweite im Netz aber groß. Für das Jahr 2022 geht der Verfassungsschutz von 380 Personen in der rechtsextremen Szene aus, darunter auch 130 gewaltbereite Personen. Die Zahl der sogenannten Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker nimmt demnach zu. Sie stieg zwischen 2017 und 2022 von 130 auf 340 Personen.

Linksextremistische Szene mit neuer Strategie

Auch die linksextremistische Szene sei nach wie vor aktiv. Laut dem Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz, Torsten Voß, gibt es einen Strategiewandel. Die Szene würde weniger Straftaten auf Demonstrationen begehen, dafür aber mehr gezielt Einzelpersonen attackieren. Angesichts der jüngsten Ausschreitungen im Zusammenhang mit dem Dresdner Urteil gegen die Studentin Lina E. ist die Entwicklung der linksextremen Szene auch in Hamburg von Interesse.

Wegen des Angriffskrieges in der Ukraine und des russischen Konfrontationskurses gegen Nato und EU spielt auch die Cyberspionage eine zentrale Rolle im neuen Jahresbericht. 2022 wurden 142 Fälle von Cyberspionage gezählt, 2021 waren es 123 und 2020 60 Fälle.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rechtsextremismus Linksextremismus