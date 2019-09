Stand: 11.09.2019 17:12 Uhr

Vor dem Stadtderby ist es "derbe ruhig"

Fünf Tage vor dem Stadtderby in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV (Montag, 20.30 Uhr) sehen sich beide Vereine und die Polizei gut vorbereitet. Im Vorfeld der Partie sei es "derbe ruhig", sagte St. Paulis Fanbeauftragter Sven Brux nach einem Treffen mit HSV-Vertretern und der Polizei am Mittwoch im Millerntorstadion. Auch die Sicherheitsbehörden haben bislang keine Überfälle, Parolen an Brücken oder Anfeindungen zwischen den Fans beider Vereine feststellen können. "So kann es gern bis Montag bleiben", sagte Brux. "Die Aufregung ist nicht ansatzweise so wie beim letzten Mal."

Mehr Kameras, mehr Wachleute, mehr Abstand

Dennoch wurden am Millerntorstadion einige Vorkehrungen getroffen: Ein zusätzliches Eingangstor wurde montiert und neue digitale Kameras wurden angebracht. Der Ordnungsdienst soll um gut 30 Prozent verstärkt und die Pufferzone zwischen beiden Fan-Gruppen ausgeweitet werden. Zudem herrscht Alkoholverbot. Bei den Kontrollen soll besonders auf das Schmuggeln von Pyrotechnik geachtet werden. Beide Vereine haben mit ihren Fangruppen gesprochen. Sollte dennoch Pyrotechnik eingeschmuggelt werden, werde man das Problem in den Griff bekommen, sagte Brux. Die Gefahr eines Spielabbruchs wie beim letzten Mal werde es nicht geben.

Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort, besonders am Bahnhof Sternschanze. Von dort startet am Montagnachmittag der HSV-Fanmarsch zum Millerntorstadion.

Ruhige Lage vor dem Stadtderby NDR 90,3 - 11.09.2019 17:00 Uhr Fünf Tage vor dem Stadtderby sehen sich Vereine und Polizei gut vorbereitet. Es soll mehr Kameras, mehr Wachleute und mehr Pufferzone geben. Werner Pfeifer berichtet.







Zahlreiche Vorfälle beim Derby im März

Beim bis dato letzten Derby der Stadtrivalen, das der HSV im März mit 4:0 am Millerntor gewann, hatte es zahlreiche Vorfälle gegeben. Fliegende Eier auf den HSV-Bus, gleich fünf Spielunterbrechungen wegen immer wieder brennender Pyrotechnik auf den Tribünen und ein Blocksturm von Fans ohne Eintrittskarten. Der FC St. Pauli war von der Deutschen Fußball Liga (DFL) daraufhin mit 100.000 Euro, der HSV sogar mit 150.000 Euro Strafe belegt worden.

