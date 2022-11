Stand: 14.11.2022 13:22 Uhr Vereidigung von Polizei-Nachwuchskräften im Rathaus

Hamburgs Polizeibeamtinnen und -beamte bekommen 108 neue Kolleginnen und Kollegen. Die Nachwuchskräfte sind am Montagmittag im Hamburger Rathaus vereidigt worden. Viele von ihnen sind den Angaben zufolge Quereinsteigerinnen und -einsteiger und haben vorher in anderen Berufen gearbeitet, zum Beispiel in der Krankenpflege, der Fitnessbranche oder im Medienbereich.

