Ver.di setzt Warnstreik fort - Kanu-Demo auf der Alster Stand: 21.10.2020 16:16 Uhr Die Gewerkschaft ver.di hat in Hamburg ihren Warnstreik im öffentlichen Dienst am Mittwoch fortgesetzt. Auf der Binnenalster gab es eine Kundgebung mit Kanus.

Nachdem am Dienstag bereits Erzieherinnen und Erzieher, Beschäftigte des Forschungszentrums DESY sowie der Asklepios-Kliniken für mehr Lohn demonstriert haben, legten am Mittwoch Beschäftigte von Stadtreinigung, Bücherhallen, Museen, Messe und der Hafenverwaltung Hamburg Port Authority die Arbeit nieder. Laut ver.di beteiligten sich insgesamt rund 300 Beschäftigte an dem Warnstreik.

Mülltonnen blieben stehen

Bei einer Kundgebung am Jungfernstieg versammelten sich rund 100 Menschen, einige demonstrierten in Kanus auf der Binnenalster. Auch die Müllabfuhr war von dem Warnstreik betroffen. Im Westen Hamburgs, zum Beispiel in Altona, Bahrenfeld und Eimsbüttel, blieben volle Mülltonnen stehen. Laut Stadtreinigung konnte in diesen Stadtteilen nur ein Viertel der sonst üblichen Touren für den Restmüll gefahren werden.

Warnstreik wird Donnerstag fortgesetzt

Die Stadtreinigung rechnet allerdings bei der Fortsetzung des Warnstreiks am Donnerstag mit größeren Auswirkungen - dann werden wohl auch einige Recyclinghöfe geschlossen bleiben. Außer für die Stadtreinigung gibt es für Donnerstag unter anderem auch Streikaufrufe für die Beschäftigten der Hafenverwaltung und der Agentur für Arbeit.

Neue Verhandlungsrunde

Ver.di fordert für die Beschäftigten unter anderem eine Lohnerhöhung von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro im Monat. Am Donnerstag beginnt in Potsdam die nächste Verhandlungsrunde in der Tarifauseinandersetzung mit dem Bund und den Kommunen.

Kritik an den Forderungen der Gewerkschaften gibt es unterdessen vom Bund der Steuerzahler in Hamburg. Diese sind laut dem Vorsitzenden Lorenz Palte völlig überzogen, während Menschen in anderen Branchen Angst um ihren Arbeitsplatz hätten. Die Gewerkschaft sei auf dem besten Weg, die Wertschätzung, die Teilen des öffentlichen Dienstes für ihren besonderen Einsatz bei der Bekämpfung der Pandemie entgegengebracht wurde, zu verspielen.

