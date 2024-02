Ver.di ruft zu 48-stündigem Warnstreik bei Hochbahn und VHH in Hamburg auf Stand: 22.02.2024 15:56 Uhr Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Hamburger Hochbahn und der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) für Donnerstag kommender Woche zu einem 48-stündigen Warnstreik aufgerufen. Die Arbeitsniederlegung beginne am Donnerstag, den 29. Februar, um 3 Uhr und ende am Sonnabend, den 2. März, um 3 Uhr, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit.

Auch die Nachtbusse von Freitag auf Sonnabend sind laut ver.di vom Warnstreik betroffen. Hintergrund des Warnstreiks seien die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 8.000 Beschäftigten bei der Hochbahn und VHH. Die jüngsten Verhandlungsrunden bei der Hochbahn seien ergebnislos verlaufen.

Gewerkschaft fordert bessere Arbeitsbedingungen

Zuletzt hatte ver.di Anfang Februar bundesweit den Nahverkehr bestreikt - auch in Hamburg fuhren kaum U-Bahnen und Linienbusse. Mit den neuen Warnstreiks will die Gewerkschaft Druck auf die Arbeitgeber machen. In Hamburg geht es dabei um einen neuen Haustarifvertrag für die Verkehrsbetriebe. Aktuell verhandelt ver.di parallel in allen Bundesländern. Die Gewerkschaft fordert unter anderem kürzere Arbeitszeiten ohne Einbußen, längere Ruhezeiten zwischen den Schichten und mehr Urlaub für die Beschäftigten.

Weitere Informationen Ver.di kündigt für kommende Woche Streikwelle im ÖPNV an Die Gewerkschaft ver.di ruft für kommende Woche zu Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr auf. Davon könnte auch der Norden betroffen sein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.02.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr