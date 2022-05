Ver.di ruft für heute zu Warnstreik in Hamburger Kitas auf Stand: 04.05.2022 06:09 Uhr Notbetreuung oder komplett geschlossene Einrichtungen: Viele Hamburger Kitas und der Ganztag in Schulen sind heute von einem Warnstreik betroffen.

Sowohl Erzieherinnen und Erzieher, Kinderpfleger und -pflegerinnen, Sozialassistierende und andere Berufsgruppen aus Kitas und der Ganztagsbetreuung in Schulen sind von der Gwerkschaft ver.di aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Betroffen sind die Einrichtungen der Elbkinder, der Rudolf-Ballin-Stiftung, des Studierendenwerks, des Arbeiter-Samariter-Bundes, des Hamburger Schulvereins und der Asklepios-Kitas. Allein bei den Elbkindern sollen 35 Einrichtungen wegen des Warnstreiks schließen, die restlichen 149 Standorte haben mindestens eine Notbetreuung. Die Rudolf-Ballin-Stiftung schließt vier von 20 Standorten. Zum Auftakt ist eine Kundgebung vor dem Gewerkschaftshaus nahe des Hauptbahnhofs geplant. Anschließend wollen die Streikenden zum Rathausmarkt ziehen, wo um 12 Uhr eine Abschlusskundgebung geplant ist.

Tarifverhandlungen für bundesweit 330.000 Beschäftigte

Hintergrund sind laufende Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 330.000 Beschäftigten in den Sozial- und Erziehungsdiensten im kommunalen Bereich. Die Gewerkschaft ver.di fordert eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und eine finanzielle Anerkennung der Arbeit. Nach Ansicht der Gewerkschaft ist das Kita-Personal überlastet. Allein in Hamburg fehlen demnach 4.000 Fachkräfte. Jeder vierte Berufsanfänger schmeiße hin, heißt es.

Elbkinder-Geschäftsführung: "Streikaufruf ist unangemessen"

Allein in den Standorten der Elbkinder werden nach eigenen Angaben mehr als 32.000 Kinder betreut. Die Elbkinder-Geschäftsführung hält den Streikaufruf für unangemessen. Sie erinnert an die extremen Belastungen für Eltern und Kinder durch die lange anhaltende Corona-Pandemie.

Auch Streiks bei Sozialarbeitern und in der Behindertenhilfe

Am Montag hatten sich schon Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter bei Fördern & Wohnen sowie bei den Asklepios Kliniken und am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) an einem eintägigen Warnstreik beteiligt. Am Donnerstag sollen Beschäftigte der Behindertenhilfe die Arbeit niederlegen.

