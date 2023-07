Stand: 13.07.2023 06:27 Uhr Ver.di ruft für heute zu Warnstreik im Groß- und Außenhandel auf

Die Tarifverhandlungen im Groß- und Außenhandel in Hamburg stecken aus Sicht der Gewerkschaft ver.di in einer Sackgasse. Für den heutigen Donnerstag ruft sie daher die rund 60.000 Beschäftigten der Branche in der Hansestadt zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Am Mittwoch hatte der Arbeitgeberverband AGA eine Entgelterhöhung von 5,1 Prozent zum 1. September angeboten, zum 1. August soll noch mal ein Plus von 2,9 Prozent dazu kommen. Außerdem ist eine Inflationsausgleichsprämie geplant. Als Laufzeit peilen die Arbeitgeber 24 Monate an. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung um 13 Prozent, deren Mindesthöhe soll bei 400 Euro liegen. Als Laufzeit will ver.di zwölf Monate.

