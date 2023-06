Stand: 28.06.2023 16:10 Uhr Ver.di ruft TÜV-Beschäftigte zu Warnstreik auf

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten des TÜV Nord von Donnerstag bis Dienstag zum Warnstreik aufgerufen. Aufgerufen sind Beschäftigte in mehreren Bundesländern, wie ver.di am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Hintergrund ist ein Tarifkonflikt. TÜV-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter nehmen zum Beispiel Führerscheinprüfungen und Hauptuntersuchungen von Fahrzeugen ab.

