Ver.di ruft Sozialarbeiter in Hamburg zu Warnstreik auf Stand: 02.05.2022 06:36 Uhr Die Gewerkschaft ver.di hat Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter bei Fördern & Wohnen sowie bei den Asklepios Kliniken und am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen.

Anlass für den bundesweiten Streik- und Aktionstag am heutigen Montag ist die aktuelle Tarifauseinandersetzung mit den kommunalen Arbeitgebern im Sozial- und Erziehungsdienst. Bundesweit sind rund 330.000 Beschäftigte betroffen.

Mittwoch Kitas von Warnstreik betroffen

Am Mittwoch sollen dann die Beschäftigten in den Hamburger Kitas die Arbeit niederlegen. Aufgerufen sind Mitarbeitenden der Elbkinder-Kitas, der Rudolf-Ballin-Stiftung, des Arbeiter-Samariter-Bundes, des Studierendenwerks, des Hamburger Schulvereins und der Asklepios-Kitas. Am Donnerstag folgen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behindertenhilfe.

Foderungen: Bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen

Ver.di fordert in den Tarifverhandlungen eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und eine finanzielle Anerkennung der Arbeit. Die dritte Verhandlungsrunde soll am 16. Mai in Potsdam beginnen.

