Stand: 13.10.2020 06:54 Uhr Ver.di ruft Krankenhaus-Azubis zum Warnstreik auf

Die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst gehen in Hamburg weiter. Die Gewerkschaft ver.di ruft die Auszubildenden an den Asklepios-Kliniken und dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) auf, die Arbeit heute niederzulegen.

Ver.di erwartet 300 Streikende

Sie erwartet, dass sich rund 300 Streikende an der Kundgebung am Vormittag vor dem Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof beteiligen. Ver.di fordert für die Azubis Erhöhung der Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte um 100 Euro monatlich. Zudem sollen unter anderem die Regelungen zur Übernahme der Azubis nach Abschluss der Ausbildung verlängert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.10.2020 | 07:00 Uhr