Stand: 29.04.2022 17:40 Uhr Ver.di fordert 6,5 Prozent mehr Geld für Hafenarbeiter

Bis zu 6,5 Prozent mehr Gehalt und ein deutlich höheres Urlaubsgeld fordert die Gewerkschaft ver.di für die Beschäftigten von Hafenunternehmen in Deutschland. In der Hamburger Hafenwirtschaft wird die Forderung von vielen als überzogen kritisiert, eine schnelle Einigung ist nicht in Sicht. Deshalb drohen ab Juni größere Streiks in den deutschen Seehäfen. Es wären die ersten seit mehr als 40 Jahren. | Sendedatum NDR 90,3: 29.04.2022 17:00

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 29.04.2022 | 17:00 Uhr