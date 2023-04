Stand: 25.04.2023 13:40 Uhr Ver.di-Warnstreik trifft am Donnerstag auch TÜV in Hamburg

Ein weiterer bundesweiter Warnstreik der Gewerkschaft ver.di hat auch Folgen für den TÜV in Hamburg. Am Donnerstag könnte es Probleme bedeuten bei Führerscheinprüfungen und technischen Abnahmen in verschiedenen Bereichen. Vor der TÜV Nord-Zentrale in Stellingen ist eine Kundgebung geplant. Ver.di fordert auch hier mehr Geld für die Beschäftigten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 25.04.2023 | 13:00 Uhr