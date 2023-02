Stand: 14.02.2023 12:25 Uhr Ver.di: 4.000 Fachkräfte fehlen in Hamburger Kitas

Die Gewerkschaft ver.di macht am Dienstag bundesweit auf den Fachkräftemangel in den Kindertages-Einrichtungen aufmerksam. Dazu haben Kita-Mitarbeitende die Hamburger Bildungsempfehlungen an Sabine Boeddinghaus (Linke) überreicht. Sie ist die Vorsitzende des Jugendausschusses, der am Dienstag in Hamburg tagt. Laut ver.di fehlen in Hamburg mehr als 4.000 Fachkräfte. Deshalb fürchten die Kita-Mitarbeitenden, den in den Bildungsempfehlungen festgeschriebenen Vorgaben nicht gerecht zu werden.

