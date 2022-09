Verdächtiger Gegenstand: Polizeieinsatz vor Strafjustizgebäude Stand: 26.09.2022 15:34 Uhr Wegen eines Polizeieinsatzes vor dem Hamburger Strafjustizgebäude ist am Montag der Bereich rund um den Sievekingplatz zeitweise abgesperrt worden.

Auch der Zugang zur U-Bahn-Station Messehallen war vorübergehend betroffen, die U2 hielt wegen des Einsatzes dort nicht. Ein Linienbus sei vor dem Gebäude gestoppt worden, weil sich ein verdächtiger Mann und ein verdächtiger Gegenstand in dem Fahrzeug befunden hätten, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann sei vorübergehend in Gewahrsam genommen worden. Der verdächtige Gegenstand wurde überprüft. Auch ein Roboter für die Bombenentschärfung war am Einsatzort zu sehen. Allerdings stellte sich ein sichergestelltes Paket als ungefährlich heraus. Am Nachmittag wurden die Sperrungen wieder aufgehoben

Gerichtsverhandlungen unterbrochen

Das Justizgebäude selbst sei von dem Einsatz nicht betroffen gewesen, sagte ein Gerichtssprecher. Allerdings seien die Gerichtsverhandlungen unterbrochen worden oder hätten sich verzögert, weil wegen der Absperrung die Öffentlichkeit der Prozesse nicht gewährleistet sei.

