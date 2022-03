Stand: 29.03.2022 13:36 Uhr Verdächtiger Brief mit Pulver in russischem Generalkonsulat

Das russische Generalkonsulat am Feenteich ist am Dienstagvormittag evakuiert werden. Grund war ein verdächtiges weißes Pulver, das in einem Brief gefunden wurde. Feuerwehr und Polizei rückten an und untersuchten die Substanz. Es war Backpulver. Nach etwa einer Stunde zogen die Einsatzkräfte wieder ab. Die Polizei ermittelt weiter. | Sendedatum NDR 90,3: 29.03.2022 13:00

