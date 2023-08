Stand: 14.08.2023 09:39 Uhr Verdächtige Box: Gleise am Hauptbahnhof gesperrt

Am Sonntagabend hat ein verdächtiger abgestellter Behälter am Hamburger Hauptbahnhof Alarm einen größeren Einsatz der Bundespolizei ausgelöst. Eine Frau hatte sich gemeldet, weil sie auf einem Bahnsteig einen Gegenstand bemerkt hatte, der wie eine tragbare Nähmaschine aussah. Zwei Gleise wurden fast zwei Stunden lang gesperrt, einige Züge waren deshalb verspätet. Bomben-Entschärfer rückten an und röntgen die Plastikbox - es befand sich aber nur Müll darin.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 14.08.2023 | 10:00 Uhr