Stand: 29.06.2022 17:41 Uhr Verdacht des Menschenhandels: Durchsuchungen in Hamburg

Ein Ehepaar soll Frauen illegal nach Deutschland eingeschleust haben - nun haben Ermittler am Mittwoch mehrere Wohnungen, eine Campingparzelle und ein Bankschließfach in Hamburg durchsucht. Es bestehe der Verdacht des Menschenhandels, teilte die Polizei mit. Nach derzeitigen Ermittlungen sollen der 75-Jährige und die 61-Jährige mehrere Frauen aus Thailand illegal nach Deutschland eingeschleust haben. Sie hätten ihnen anschließend Arbeit in Modellwohnungen in Hamburg und im Umland angeboten und sich selbst daran bereichert, hieß es. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 29.06.2022 18:00