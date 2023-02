Stand: 25.02.2023 08:57 Uhr Verdacht auf Bombenfund an der Außenalster wird kontrolliert

Am Sonnabendvormittag will unter anderem der Kampfmittelräumdienst eine Stelle an der Hamburger Außenalster kontrollieren. In der Nähe der Hohenfelder Bucht waren am Freitag bei Sondierungsarbeiten Auffälligkeiten im Boden festgestellt worden. Es besteht der Verdacht, dass es sich um eine Weltkriegsbombe handeln könnte. In diesem Fall müssten Anwohnerinnen und Anwohner innerhalb eines festgelegten Sperrradius ihre Wohnungen verlassen. Auch die Asklepios-Klinik in St. Georg könnte dann betroffen sein.

