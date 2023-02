Verdacht auf Bombenfund an der Außenalster in Hamburg Stand: 25.02.2023 13:02 Uhr An der Außenalster sind seit Sonnabendvormittag Experten des Kampfmittelräumdienstes im Einsatz. Dort war auf einer Baustelle am Schwanenwik ein größerer Gegenstand im Boden entdeckt worden, bei dem es sich um einen Blindgänger handeln könnte.

Noch immer rätseln die Experten, was sie da in mehreren Metern Tiefe auf der Baustelle an der Außenalster gefunden haben. Der große Gegenstand liegt in einem Schacht von zwei Metern Durchmesser, der mit Wasser gefüllt ist. Der Taucher kann in dem trüben Wasser nur ertasten, ob es sich tatsächlich um einen Blindgänger handelt.

Evakuierung würde 1.500 Anwohner betreffen

Am Nachmittag soll ein weiterer Taucher vom Kampfmittelräumdienst zum Einsatz kommen. Sollte es sich nicht nur um beispielsweise eine alte Badewanne, sondern tatsächlich um eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg handeln, wären rund 1.500 Anwohnerinnen und Anwohner betroffen, die rings um den Fundort am Schwanenwik ihre Wohnungen verlassen müssten.

Asklepios Klinik St. Georg verlegt vorsorglich Patienten

Die nahegelegene Asklepios Klinik St. Georg hat vorsorglich schon einige Patientinnen und Patienten in andere Abteilungen verlegt. Eine mögliche Entschärfung würde voraussichtlich bis in den Abend dauern. Für den Kampfmittelräumdienst geht es jetzt aber erstmal darum, sich Klarheit zu verschaffen, was auf der Baustelle im Boden liegt.

