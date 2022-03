Verbraucherschutz-Pegel: Was die Hamburger am meisten ärgert Stand: 22.03.2021 06:00 Uhr Zu viel Zucker, Mogelpackungen, Werbeanrufe: Zum siebten Mal konnten Hamburgerinnen und Hamburger im Verbraucherschutz-Pegel sagen, was sie am meisten ärgert. Ganz weit vorne ist wieder der Lebensmittelbereich.

Gleich acht Plätze unter den Top Ten belegte der Lebensmittelbereich - und bleibt damit das Ärgernis Nummer 1. Versteckte Preiserhöhungen, zu viel Zucker, unzureichende Kennzeichnung, zu klein gedruckte Inhaltsangaben und viel zu viel Lebensmittelverschwendung. Dies alles nervte die Verbraucherinnen und Verbraucher auch schon in den Vorjahren.

Neu ist, dass sich viele Menschen über das Wirrwarr in Sachen Klimaschutz-Label ärgern. Welches sagt was aus und wie verlässlich ist das eigentlich? Außerdem in den Top Ten: der Ärger über unerwünschte Werbeanrufe und zu hohe Strompreise.

1.700 Menschen nahmen teil

Die Online-Umfrage von der Verbraucherzentrale lief im November, Dezember und Januar. Etwa 1.700 Menschen haben teilgenommen und im Schnitt hat jede und jeder neun Beschwerden genannt. Für Verbraucherschutzsenatorin Anna Gallina (Grüne) sind die Ergebnisse ein "wichtiger Kompass", um Dinge zu verbessern. Außerdem sollen sie Impulse liefern, um "unser Beratungsangebot noch weiter zu auszubauen", ergänzte Michael Knobloch von der Verbraucherzentrale Hamburg.

