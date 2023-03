Stand: 27.03.2023 15:50 Uhr Veddel: Hamburger Polizei sucht Geisterfahrer

Am Sonnabend ist auf der A255 ein Autofahrer in verkehrte Richtung durch eine Rettungsgasse gefahren. Dabei soll er einen anderen Wagen gerammt haben. Wegen eines Unfalls nahe der Elbbrücken waren die anderen Autofahrer an den Fahrbahnrand gefahren, um den Rettungswagen Platz zu machen. Dort fuhr der Geisterfahrer mit einem Ford Mondeo mit Stufenheck oder einem ähnlichen Modell Richtung Süden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Straßengefährdung und der Fahrerflucht, und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Auto mit Ratzeburger Kennzeichen oder dem Fahrer machen können. Sie können sich beim Hinweistelefon unter 040/ 4286 - 56789 oder einer Polizeidienststelle melden.

