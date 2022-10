Stand: 25.10.2022 08:05 Uhr Veddel: Feuerwehr löscht Brand in Mehrfamilienhaus

Im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses auf der Veddel hat es am Montagabend gebrannt. Die Feuerwehr löschte das Feuer in einem Verschlag. Ein Mieter kam ins Krankenhaus, weil er Rauch eingeatmet hatte. Zwei Wohnungen wurden so stark beschädigt, dass sie vorerst unbewohnbar sind.

