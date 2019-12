Stand: 16.12.2019 19:50 Uhr

Vattenfall verschickt irrtümlich Mahnschreiben

Von einem Abrechnungsfehler beim Energieversorger Vattenfall sind auch Kunden in Hamburg betroffen. Nach Informationen von NDR 90,3 wurden irrtümlich Mahnschreiben verschickt, weil Stromgebühren angeblich nicht von den Konten der Betroffenen abgebucht werden konnten, obwohl diese gedeckt waren. "Der Fehler lag bei uns. Wir können uns nur entschuldigen", sagte ein Vattenfall-Sprecher.

Drei Euro an zusätzlichen Gebühren gefordert

Zu den Betroffenen gehört auch Andreas Weise aus Poppenbüttel. Seit mehr als 30 Jahren bezahlt er seine Stromrechnungen per Bankeinzug. In diesem Monat hätten die Gebühren allerdings nicht von seinem Konto abgebucht werden können, teilte Vattenfall dem langjährigen Kunden in einem Mahnschreiben mit. Gleichzeitig forderte der Energieversorger drei Euro an zusätzlichen Verwaltungsgebühren ein. Von der Panne erfuhr er bei seiner Bankberaterin.

Abschlagszahlung wird regulär abgebucht

Vattenfall rät betroffenen Kunden dazu, das Schreiben einfach zu ignorieren. Die angemahnte Abschlagszahlung werde außerdem ohne zusätzliche Gebühren abgebucht. Erst im November hatte Vattenfall selbst vor falschen Forderungen eines Inkassobüros gewarnt. Das Unternehmen handele nicht im Auftrag des Versorgers, hieß es in einer Mitteilung.

