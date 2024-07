Stand: 21.07.2024 18:21 Uhr Uwe-Seeler-Allee kommt am 1. August

Zur Erinnerung an Hamburgs großen Fußballer soll eine Straße nach ihm benannt werden. Jetzt steht fest wann: Am 1. August wird die Sylvesteralle am Volksparkstadion in Uwe-Seeler-Allee umbenannt. Das wird auch mit einem kleinen Festakt gefeiert. Der große Hamburger Fußballer starb vor zwei Jahren am 21. Juli 2022.

